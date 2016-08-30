«الاقتصاد»: استيراد 157 ألف أضحية خلال سبتمبر

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها اتفقت مع شركات رئيسة لتجارة وتوريد الماشية في الدولة، على استيراد كميات إضافية من الأضاحي، يتجاوز عددها 157 ألف رأس، بداية من سبتمبر المقبل.

وأكدت الوزارة، خلال اجتماع عقدته أمس، مع ممثلي تلك الشركات، ضرورة الالتزام بمعايير البيع بالفواتير الرسمية للمستهلكين، والحفاظ على استقرار الأسعار خلال موسم عيد الأضحى، مشيرة إلى أنها ستشكل فرق عمل بالتعاون مع مسؤولي البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لمتابعة سوق الماشية قبيل فترة العيد وخلالها.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة اتفقت مع مسؤولي شركات رئيسة لتجارة وتوريد الماشية في الدولة على استيراد كميات إضافية من الأضاحي، لدعم وفرة المعروض من الأضاحي، وتعزيز استقرار أسعارها خلال فترة عيد الأضحى المقبل»، لافتاً إلى أن «الكميات الإضافية من الأضاحي، التي أعلنت الشركات استيرادها تتجاوز 157 ألف رأس، على أن يتم توريدها إلى الدولة تدريجياً بداية من سبتمبر المقبل».

وأضاف النعيمي، على هامش اجتماع عقدته الوزارة، أمس، مع ممثلي شركات تجارة وتوريد الماشية في سوق الماشية بدبي، أن «تلك الكميات المستوردة للأضاحي ستضاف إلى المتوافر من الماشية الموجودة لدى التجار والمزارع في الدولة».

وأشار النعيمي إلى أن «الوزارة أكدت على التجار ضرورة الالتزام بمعايير البيع بالفاتورة الرسمية للمستهلكين، في إطار التعليمات، لدعم معايير حماية المستهلك، وتجنب أي محاولة لزيادة الأسعار خلال فترة العيد»، لافتاً إلى أنه «ستتم مخالفة أي منافذ تمتنع عن البيع بالفواتير للمستهلكين، عبر جولات رقابية ستنفذها الوزارة، إضافة إلى فرق عمل تم تشكيلها بالتعاون مع البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية، لمتابعة السوق ورصد المتغيرات قبيل فترة عيد الأضحى وخلالها».

وبيّن أنه «سيتم بالتنسيق مع فرق العمل، التصدي لظاهرة البيع خارج السوق، تجنباً لتعريض المستهلكين لشراء الأضاحي التي قد تكون مصابة بأمراض، ولم يتم الكشف عليها».

وذكر أن «شركات التوريد أكدت للوزارة استقرار أسعار الأضاحي، مع وفرة المعروض، ودخول أنواع جديدة إلى السوق، مثل الأضاحي الواردة من دولة جورجيا»، موضحاً أنه «وفقاً للتجار، فإن الأسعار ستراوح بين 500 و1700 درهم للأضحية، وذلك حسب نوعها ومنشأها ووزنها».

بدوره، قال رئيس شركة «العنود» لتجارة وتوريد الماشية، محمد عبدالله، إن «الكميات الإضافية من الأضاحي التي سيتم استيرادها، ستشمل، نحو 120 ألف رأس من الأغنام الهندية، ونحو 16 ألف رأس من الأغنام الأسترالية، فضلاً عن كميات من الأغنام السودانية والأردنية والجورجية»، مشيراً إلى أنه «تم الاستيراد خلال هذا الموسم من أسواق جديدة، مثل جورجيا والأردن وإثيوبيا، ما يدعم وفرة المعروض وتنوعه».

وأضاف عبدالله أن «عدد الأضاحي المتوافرة في أسواق الدولة حالياً يتجاوز نحو 50 ألف رأس»، لافتاً إلى أنه «مع دخول كميات الاستيراد الإضافية سيتم توافر معروض يلبي احتياجات المستهلكين خلال موسم العيد».

من جهته، أكد رئيس شعبة الأسواق في بلدية دبي، جابر الصفار، أن «البلدية ستتابع التزام التجار بعرض الأضاحي المطابقة للمواصفات الصحية»، داعياً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها في سوق الماشية بدبي قبيل فترة عيد الأضحى وخلالها.