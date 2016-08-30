«أراضي دبي» تعرض «القاضي الذكي» و«الخارطة الاستثمارية» في «سيتي سكيب»

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حرصها على تسليط الضوء على برامجها وخطتها الاستراتيجية وغاياتها، خلال الدورة 15 من معرض «سيتي سكيب غلوبال 2016»، الذي سيقام خلال الفترة من السادس حتى الثامن من سبتمبر المقبل.

وأفادت الدائرة في بيان لها أمس، بأنها ستركز على دورها الرئيس في توفير بيئة عقارية آمنة ومستدامة، وتزويد الزوار بالمعلومات لنشر التوعية في السوق العقارية، بما يتناغم مع شعارها لهذه الدورة تحت عنوان «بيئة عقارية عالمية في الابتكار والثقة والسعادة»، لافتة إلى أنها ستعرض تطبيقات ذكية لها مثل «القاضي الذكي»، والخارطة الاستثمارية، و«إيجاري»، و«وسطاء دبي».

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «الدائرة ترى في معرض ومؤتمر (سيتي سكيب) العالمي، فرصة مثالية للتأكيد على رسالتنا الهادفة إلى تأسيس بيئة عقارية تمتاز بأعلى المعايير العالمية، وذلك بالاعتماد على أحدث الابتكارات والتطبيقات التي تقود إلى عمليات آمنة لجميع الأطراف، وتعزز الثقة، وتضمن السعادة في أوساط المتعاملين».

وأكد أن «أراضي دبي» تلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف المعرض، من حيث الربط بين الزوار والمتخصصين الرواد في قطاع العقارات، لإطلاعهم على أحدث التوجهات في السوق العقارية، وما يرتبط بها من تشريعات وقوانين وإجراءات، إضافة إلى التطبيقات والخدمات التي توفرها لهذا القطاع، لضمان إجراءات عقارية سلسلة ومريحة.

وستتيح «أراضي دبي» لزوارها فرصاً مهمة لتقديم أفكارهم، من خلال الشراكة مع «مجلس محمد بن راشد الذكي»، كما تقدم فرصة لعيش التجربة العقارية عن طريق تجربة افتراضية للتسجيل العقاري.

ومن بين الخدمات التي سيتم التركيز عليها العام الجاري «القاضي الذكي»، الذي يعدّ تطبيقاً معاصراً لما يقدمه من معلومات مهمّة لطرفي العلاقة الإيجارية، قبل الدخول في مراحل التقاضي المختلفة، ويرشد المتعاملين حول إجراءات الدعاوى القضائية إذا كان يحق لهم رفعها.

وستكون «الخارطة الاستثمارية»، التطبيق الثاني، إذ يتيح عرض المشروعات العقارية للمطورين، وتوفير معلومات عن العقارات والسوق العقارية، مع توفير خدمات للمطورين العقاريين، لعرض وبيع عقاراتهم من خلال بوابة إلكترونية آمنة، تقدم بيانات دقيقة وشفافة تدعم قرار الاستثمار العقاري.

وسيعرض ممثلو «أراضي دبي» كذلك تطبيق «وسطاء دبي» الذي يوفر معلومات عن الوسطاء والمكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الدائرة، ومعرفة تصنيفهم بحسب مستويات أدائهم.