شركة يابانية تعرض التصميم الجديد لملعب نادي برشلونة في "سيتي سكيب" بدبي

أعلنت شركة "نيكين سيكاي" اليابانية المتخصصة في مجال الهندسة المعمارية أنها ستعرض التصميم الجديد لملعب نادي برشلونة "كامب نو" والذي ستتم توسعته وتجديده بتكلفة قدرها 380 مليون يورو، وذلك خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب الذي تستضيفه دبي خلال الفترة 6-8 سبتمبر 2016.

ويُعد ملعب "كامب نو" الحالي من أكبر الملاعب في قارة أوروبا. وتشمل متطلبات مشروع التجديد تنفيذ خطة توسيع شاملة وتثبيت سقف الملعب وزيادة القدرة الاستيعابية من 90 ألف إلى 105 آلاف متفرج. ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في عام 2017 على أن يكون موعد استكمالها بحلول عام 2021، وسيبقى الملعب مفتوحاً للمباريات الرياضية خلال هذه الفترة.

وبهذا السياق قال الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "نيكين سيكاي" تاداو كامي: "إننا سعداء للغاية بفوزنا بمشروع تصميم ملعب ’كامب نو‘ الجديد والذي يتمتع بشعبية هائلة وإرث عريق. ويمكن لجميع محبي كرة القدم والمتخصصين في مجال التصميم والعقارات زيارة جناحنا في معرض سيتي سكيب والاطلاع على التصميم الجديد ومميزاته الوظيفية ومواصفاته الذكية والمستدامة".

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها عرض نموذج مصغر للتصميم الجديد في منطقة الشرق الأوسط. ويمكن لزوار جناح "نيكين سيكاي" التحدث إلى أعضاء فريق التصميم في مكتب دبي الذين ساهموا بشكل رئيس في الفوز بهذا المشروع الضخم.

وكانت عملية تقديم المشاريع المقترحة بدأت في يونيو 2015 بمشاركة 26 فريقاً من مختلف أنحاء العالم. وفي سبتمبر 2015 أعلنت اللجنة المسؤولة عن اختيار ثمانية مشاريع لتصميم الملعب الجديد للمرحلة النهائية. وأعلن نادي برشلونة في وقت سابق من هذا العام، أن لجنة التحكيم قد اختارت بالإجماع المشروع الذي قدمته "نيكين سيكاي" و"باسكوال أي اوسيو اركيتيكز".