أسعار الوقود لشهر سبتمبر

أعلنت وزارة الطاقة اليوم عن أسعار الوقود المزمع تطبيقها اعتباراً من الخميس المقبل الموافق الأول من سبتمبر حيث شهد الجازولين " البنزين " بمشتقاته الثلاثة زيادة طفيفة تبلغ 2 فلس مقارنة بأسعار الشهر الجاري فيما تراجع سعر وقود الديزل بحدود 4 فلس .

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي :

بنزين خالي من الرصاص 98 : 1.75 درهم .

بنزين خالي من الرصاص 95 : 1.64 درهم .

بنزين بلس 91 : 1.57 درهم .

وقود الديزل : 1.72 درهم .

وكانت لجنة أسعار الوقود عقدت اليوم اجتماعها الدوري بحضور رئيس اللجنة وكيل وزارة الطاقة دكتور مطر حامد النيادي وممثلين عن الشركات الموزعة بالدولة .