«اقتصادية دبي» تطالب التجار بالالتزام بأسعار القرطاسية

طالب قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي منافذ البيع وتجار التجزئة في إمارة دبي بضرورة الالتزام بأسعار المنتجات القرطاسية وعدم رفعها، خصوصاً مع موسم «العودة إلى المدارس»، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من أولياء الأمور والطلبة. وأكد في بيان أن القطاع سينفذ سلسلة من الحملات التفتيشية خلال الأيام المقبلة لزيادة وعي المستهلكين، والتأكد من التزام التجار، وعدم وجود تجاوزات من أصحاب المنشآت، والمحافظة على قوائم الأسعار. وأشارت الدائرة إلى أنها تهدف من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلية، وضرورة التعاون بين مختلف القطاعات والمستهلكين، الأمر الذي يضمن تحقيق آلية حيادية وشفافة في عمليات البيع والشراء، وبالتالي تعزيز المكانة التنافسية والتجارية لإمارة دبي.

ولفتت إلى أنه سيتم فرض غرامات مالية إذا ثبت رفع الأسعار من قبل المنشآت التجارية، وذلك خلال إجراءات التفتيش الميداني أو في حال تلقي «اقتصادية دبي» شكاوى من المستهلكين بهذا الخصوص. وطالبت المستهلكين بضرورة التحري والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار، أو عدم الالتزام بالقوانين، خصوصاً في المنتجات القرطاسية واللوازم المدرسية، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار.

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الدائرة، أحمد العوضي: «يشهد موسم (العودة إلى المدارس) إقبالاً من مختلف شرائح المجتمع، نظراً لشراء الطلبة حاجتهم من المنتجات القرطاسية واللوازم المدرسية»، مشيراً إلى أن «بعض التجار يستغلون في مثل هذه المواسم نمو الطلب ويرفعون الأسعار». وأضاف أن «(اقتصادية دبي) توجه بالالتزام بعدم رفع الأسعار في المناسبات والأعياد، وفي حال وجود تغير في الأسعار، يجب أخذ الموافقة منها، وعرض قائمة الأسعار للمنتجات بشكل بارز، سواء على لوحة أو كتيب».

وأشار العوضي إلى أن «فريقاً مختصاً سينظم الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام التجار بعدم رفع أسعار المنتجات القرطاسية واستغلال الطلب المتزايد من الجمهور، حيث تمثل مشتريات المدارس والطلبة ما نسبته 50% من مبيعات المنتجات القرطاسية». وتابع: «ندعو المستهلكين إلى المطالبة بفواتير الخدمة والبيع، والاحتفاظ بنسخة منها لحماية حقوقهم لاحقاً، وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة، يجب على المتعاملين تقديم الشكاوى من خلال خدمة (أهلا دبي 600545555)، أو زيارة مبنى الدائرة بقرية الأعمال في دبي».

وأكد العوضي سعي «اقتصادية دبي» إلى توطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، وتوضيح الإجراءات، وتطبيق أرقى المعايير في خدمة المستهلكين.