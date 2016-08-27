أفاد محلّلان ماليان بأنه من المهم اتّباع عدد من النصائح، سواء للمقبلين على الاستثمار في الأسهم، أو للمستثمرين الفعليين، وذلك لتجنّب التعرّض السريع للخسائر.

وقال المحلّل المالي، وضاح الطه، إنه «من المهم عند التوجه للاستثمار في أسواق الأسهم، الإلمام بمعايير الاستثمار في الأسواق، ومعرفة كيفية التعامل مع مخاطره المرتفعة، خصوصاً مع تأثر الأسواق بشكل سريع بمتغيرات الاقتصاد مقارنة بقطاعات الاستثمار الأخرى»، لافتاً إلى أنه «من أبرز الإرشادات التي يجب على المستثمرين اتباعها، هي تنويع محفظتهم الاستثمارية، واختيار الأسهم التي تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم المالية».

بدوره، أوضح مدير مركز «الشرهان للأسهم»، جمال عجاج، أن «المقبلين على الاستثمار في أسواق الأسهم، من المهم أن يستثمروا بفائض أموالهم، وتجنّب التوسع في الاقتراض البنكي للاستثمار في الأسواق، تفادياً للتعرّض لضغوط سداد التزامات البنوك، والاضطرار لبيع بعض الأسهم في أوقات غير مناسبة، ما قد يعرّضهم لخسائر».



للإطلاع على أبرز 10 نصائح عند الاستثمار في أسواق المال، يرجى الضغط على هذا الرابط.