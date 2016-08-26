«اقتصادية دبي» تدشن الدورة الثانية من «أسبوع خدمة العملاء»

افتتح نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، علي إبراهيم، أمس، فعاليات «أسبوع خدمة العملاء» في دورته الثانية، ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة، الذي يهدف إلى رفع مستوى التنافسية في طرح الخدمة المتميزة، إضافة إلى إسعاد الجمهور من قبل الخدمات المقدمة من القطاعات الاقتصادية في الإمارة، ومن أبرزها قطاع التجزئة.

وأفادت الدائرة في بيان، أن الأسبوع المقام في مركز «فيستيفال سيتي» التجاري، الذي يستمر حتى 27 أغسطس الجاري، يتضمن سوقاً خاصة (بازار) تشارك فيه 30 شركة من أعضاء برنامج دبي للخدمة المتميزة، لعرض المنتجات والعروض الخاصة بها للجمهور من زوار المركز.

وأشارت الدائرة إلى أن إطلاق الدورة الثانية من «أسبوع خدمة العملاء»، يأتي ضمن أهداف مركز التميز لقطاع الأعمال في «اقتصادية دبي»، الرامية إلى تعزيز معايير خدمة المتعاملين، وتحسين الخدمات التي تقدمها قطاعات الأعمال، من خلال إتاحة الفرصة أمام المشاركين الأعضاء، لعرض منتجاتهم والخدمات المقدمة من خلالهم طيلة أيام المعرض، وبالتالي تعزيز الجودة والتنافسية في خدمة المتعاملين.

وقال إبراهيم، إن «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أطلقت برنامج دبي للخدمة المتميزة، سعياً منها إلى تحسين نوعية الأعمال والخدمة المقدمة للزبائن، إلى جانب تعميم ثقافة التميز في الأداء في قطاع الخدمات والتجزئة بالدولة، الذي يشهد نمواً متسارعاً ومستمراً»، لافتاً إلى أن «البرنامج يهدف إلى الاحتفاظ بالمكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي وجهة مفضلة للتجارة وقطاع التجزئة».

وأضاف أن «الدورة الأولى من الأسبوع انطلقت من مبنى (اقتصادية دبي) بقرية الأعمال، ونظراً لارتفاع عدد المشاركين، وحرصاً من الدائرة على توسيع قاعدة الجمهور، تم تنظيم الحدث هذا العام في (فيستيفال سيتي مول) لاستقبال أكبر شريحة ممكنة من الجمهور».

وذكر إبراهيم أن «دائرة التنمية الاقتصادية تسعى من خلال هذا الحدث، إلى تعزيز وتطوير الخدمة المتميزة المقدمة للمتعاملين، إضافة إلى تبادل المعرفة وثقافة التميز في الأداء بين مختلف المنشآت التجارية المشاركة، والتي تمثل العديد من القطاعات الحيوية مثل الخدمات المصرفية، الأزياء، الصرافة، الخدمات، البصريات، المجوهرات، الإلكترونيات، الأحذية».