الذهب لأعلى مستوى في 5 أشهر

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، أمس، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس، بحثاً عن ملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.07% إلى 1264.7 دولاراً للأونصة (31.1 غرام تقريباً)، بعدما زاد في وقت مبكر إلى أعلى مستوى منذ 10 نوفمبر الماضي عند 1269.28 دولاراً، ويتجه صوب تسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

1.07 % : ارتفاعاً في سعر الذهب بالمعاملات الفورية إلى 1264.7 دولاراً للأونصة.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1% إلى 1267 دولاراً للأونصة. وقال مؤسس صندوق «كومودتي ديسكفري»، وليم ميدلكوب: «هناك خطر بأن تؤدي الصراعات السياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى مواجهات أوسع، وبالتالي يمكن أن يكون لها تداعيات أكثر خطوة بوجه عام». وأضاف: «هذا يفسر السبب وراء تحرك الذهب بسرعة كبيرة بعد إعلان الخبر».

وعادة ما يستخدم الذهب كأداة تحوط في مواجهة الضبابية السياسية والمالية والمخاطر الأمنية. واستفاد الذهب بجانب أصول أخرى ينظر إليها كملاذ آمن مثل «الين» وسندات الخزانة الأميركية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.9% إلى 18.41 دولاراً للأونصة، بعدما لامست 18.47 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 27 فبراير الماضي. وزاد البلاتين 0.5% إلى 961.24 دولاراً للأونصة، في حين ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 805.5 دولارات للأونصة.