النفط يرتفع بفعل تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد تراجعها نحو 3% في الجلسة السابقة، مدعومة بانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية.

وتراجعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 559 ألف برميل، في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من سبتمبر الجاري، مخالفة بذلك التوقعات بزيادة قدرها 3.8 ملايين برميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 46.05 دولاراً للبرميل، مرتفعة 20 سنتاً بما يعادل 0.4% عن التسوية السابقة. وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات، أو 0.1% إلى 43.64 دولاراً للبرميل.

وكانت أسعار الخام انخفضت نحو 3%، للجلسة الثانية على التوالي أول من أمس، إثر زيادة 4.6 ملايين برميل في مخزونات نواتج التقطير الأميركية. وكانت القفزة الأكبر لأسبوع واحد منذ يناير الماضي، وتصل بمخزونات نواتج التقطير إلى أعلى مستوى موسمي لها في ست سنوات.

وقال كبير محللي السوق لدى «سي.إم.سي ماركتس»، ريك سبونر: «خبر جيد في هذا الوقت من السنة، أن نرى تراجعاً كهذا (في مخزونات الخام)، لكن السوق تبدو أكثر انشغالاً في الوقت الحالي باحتمال حدوث زيادة كبيرة في المعروض القادم من ليبيا».

وتراجعت أسعار الخام نحو 8%، في الجلسات الخمس الأخيرة، وثمة بواعث قلق متنامية من احتمال عودة إمدادات خام من ليبيا ونيجيريا.

من جهته، قال بنك «إيه.إن.زد» الأسترالي، في مذكرة، إن «نيجيريا وليبيا شهدتا صراعات داخلية كبحت الصادرات، لكنهما تتطلعان الآن إلى إعادة تشغيل بعض المرافق في الأسابيع المقبلة».

وتعمل ليبيا على رفع حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة، ما قد يشير إلى بدء تدفق صادرات ليبية قريباً، وهناك توقعات بعودة إمدادات خام نيجيرية، مع طرح عروض لخام «كوا إبوي» تحميل أكتوبر، رغم استمرار فرض حالة القوة القاهرة في الخام.